Brasil Junho registrou movimentação de 7,4 milhões de brasileiros voando para destinos nacionais

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e o Aeroporto Internacional de Brasília registraram a maior circulação. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais brasileiros estão voando para conhecer os destinos nacionais. Em junho deste ano, 7,4 milhões de passageiros movimentaram os aeroportos do País em voos domésticos, um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os aeroportos de Guarulhos (2,2 milhões), Congonhas (1,7 milhão), ambos em São Paulo, e o Aeroporto Internacional de Brasília (1,1 milhão) registraram a maior circulação.

Já no acumulado de janeiro a junho de 2024, a movimentação em voos domésticos cresceu 0,8% em comparação com o primeiro semestre do ano anterior, totalizando 44,2 milhões de pessoas transportadas. O destaque neste período foi para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que computou mais que dobro de circulação, ultrapassando 4,3 milhões de passageiros.

“As articulações do Ministério do Turismo foram fundamentais para a retomada do protagonismo do terminal aeroviário do Galeão. Isso traz mais visibilidade para o país, que volta a trabalhar com muito mais força em um dos nossos principais aeroportos”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

No semestre, os aeroportos de Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Brasília (DF), Viracopos (SP) e Confins (BH) foram responsáveis pelo tráfego de mais de 40 milhões de passageiros. Mais informações podem ser acessadas no relatório de demanda e oferta da Anac, atualizado com os números do setor até o mês de junho de 2024.

Turistas internacionais

O turismo brasileiro encerra o primeiro semestre de 2024 com mais uma conquista: a marca de 3.597.239 turistas internacionais visitando destinos brasileiros. O número é 9,7% maior que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019. A expectativa é que esse ano termine com uma marca superior ao recorde de 2018 – 6,6 milhões. Os dados são do Ministério do Turismo, juntamente com a Embratur e a Polícia Federal.

“Chegamos na metade do ano com a conquista de 50% de nossa meta de 7 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil, o que será um recorde histórico. Estamos há anos nos seis milhões e, como resultado de todo o trabalho que vem sendo feito, vamos romper essa barreira”, comentou Sabino.

A via aérea segue sendo a principal porta de entrada para os viajantes vindos de outros países (2.234.033), seguida da terrestre (1.218.172), marítima (98.074) e fluvial (46.960).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/junho-registrou-movimentacao-de-74-milhoes-de-brasileiros-voando-para-destinos-nacionais/

Junho registrou movimentação de 7,4 milhões de brasileiros voando para destinos nacionais

2024-07-25