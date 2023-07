Acontece Junior Achievement RS celebra formatura de 700 jovens em programas de alto impacto social

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Estudantes de 43 instituições de ensino do Rio Grande do Sul participaram das atividades da ONG durante 15 semanas. Foto: Applause Formaturas Foto: Applause Formaturas

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Junior Achievement RS realizou, na noite de segunda-feira (10), no palco do Teatro do Sesi, a formatura dos programas Miniempresa e Liderança Comunitária, que alcançaram resultados significativos ao envolver mais de 700 jovens, provenientes de mais de 40 escolas, e mobilizar 139 voluntários neste semestre.

Durante 15 semanas, estudantes de 15 e 16 anos de idade do ensino médio de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul participaram desses programas, cujo objetivo principal é despertar o espírito empreendedor. Ambos proporcionaram uma experiência prática em economia e negócios.

No Miniempresa, os alunos tiveram a oportunidade de criar e operar uma empresa, enquanto no programa Liderança Comunitária eles fundaram ONGs com o propósito de promover melhorias nas suas comunidades. Essas experiências permitiram que os participantes atuassem nas áreas de recursos humanos, finanças, marketing e produção, ao mesmo tempo em que enfrentavam desafios reais da sociedade, com foco em temas como inovação e sustentabilidade.

Os presentes na cerimônia de formatura representaram escolas de Porto Alegre e Montenegro. Durante o evento, algumas instituições de ensino e alunos foram premiados, reconhecendo suas conquistas e dedicação às atividades. Além disso, dados dos dois programas foram divulgados, demonstrando o impacto positivo gerado.

No programa Miniempresa, os jovens doaram mais de R$ 60 mil para 26 ONGs no estado. Entidades como o Instituto do Câncer Infantil, a Sociedade Amigos dos Animais e a Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha foram algumas das beneficiadas pelas doações. A iniciativa demonstrou a consciência social e a responsabilidade dos participantes em contribuir para causas filantrópicas.

Já os jovens que participaram do programa Liderança Comunitária, que criaram ONGs, conseguiram impactar mais de seis mil pessoas por meio das ações realizadas. Através dessas iniciativas, eles promoveram debates e levaram melhorias para suas comunidades, evidenciando seu comprometimento com a mudança social.

Conforme o presidente do Conselho da Junior Achievement RS, Rafael Severo, a JA orgulha-se de proporcionar aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades empreendedoras e de liderança, além de incentivar o senso de responsabilidade social. “Os programas Miniempresa e Liderança Comunitária são exemplos do compromisso contínuo da organização em capacitar e inspirar a próxima geração de empreendedores e líderes.”

Miniempresa

O Miniempresa é um programa reconhecido mundialmente e aplicado há quase 30 anos no Brasil. Neste semestre, capacitou 670 alunos em seis municípios gaúchos. Os estudantes tiveram a oportunidade de passar por todos os processos de criação e atuação de uma empresa.

Entre as experiências promovidas, destaque para a Feira de Miniempresa, onde os jovens venderam seus produtos no Shopping Iguatemi, com a distribuição de lucros e dividendos e a destinação dos valores equivalentes a impostos para ONGs. O programa contou com o apoio de 131 voluntários e 38 escolas.

Liderança Comunitária

O programa Liderança Comunitária estimulou neste semestre 78 jovens a criar uma ONG e buscar soluções para desafios de impacto social estabelecidos em conjunto com a comunidade local. Participaram nesta edição cinco instituições de Porto Alegre, sendo quatro escolas públicas e uma entidade social, a Fundação Pão dos Pobres, onde a Junior Achievement trabalhou exclusivamente com 12 alunos PCDs.

As soluções encontradas pelos jovens foram oficinas e debates sobre diversos assuntos para as turmas das escolas, aulas de reforço para todas as disciplinas, ministradas pelos próprios alunos, mutirões de limpeza, entre outras. O programa contou com oito voluntários e duas multiplicadoras.

