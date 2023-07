Acontece Panvel inaugura terceira loja na cidade de Esteio (RS)

11 de julho de 2023

A unidade fica localizada na Rua Padre Felipe 257, bairro Centro. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Mais uma loja Panvel estreia no Vale do Sinos, Região Metropolitana de Porto Alegre. A terceira filial da rede em Esteio foi inaugurada nesta segunda-feira (10), na Rua Padre Felipe 257, bairro Centro, trazendo a conveniência da plataforma de serviços em saúde e bem-estar Panvel Clinic. Através de uma sala especial e profissionais farmacêuticos capacitados, o local oferece atendimentos como aplicação de injetáveis, verificação de glicemia e pressão arterial e teleorientação.

A unidade também está credenciada ao programa Farmácia Popular do Governo Federal, diferencial que garante acesso do público a alguns medicamentos gratuitos ou com descontos de até 90%. Seu funcionamento será de segunda a domingo, incluindo feriados, entre 7h e 23h.

A novidade reforça a importância estratégica da região para a Panvel, que acaba de completar seus 50 anos de atuação. Recentemente, a empresa inaugurou outras duas lojas em Canoas, no bairro Marechal Randon, e em São Leopoldo, no bairro Feitoria. Além da ampla diversidade em medicamentos e produtos, com destaque o portfólio de marca própria Panvel, estes novos espaços estão conectados à plataforma de múltiplos canais da rede (site Panvel, app Panvel e tele Alô Panvel), que permite ao cliente comprar à distância e retirar na loja de sua preferência ou mesmo receber em qualquer lugar do Vale do Sinos.

