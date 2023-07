Acontece Workshop abordará estratégias de comunicação no mundo digital nesta quarta (12)

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

O painel de abertura do evento será focado em técnicas para a criação de stories no Instagram. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o objetivo de compartilhar as melhores estratégias para comunicação nas redes sociais, o workshop “Comunica no Digital” vai receber o jornalista Cássio Peres, criador do método Respira e Vai. O evento ocorre nesta quarta-feira (12), a partir das 17h, na Faculdade Anhanguera, em Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Sympla.

A metodologia que será apresentada é dividida em três módulos: Corpo, que trabalha no tom da voz, olhar, postura, gestos e dicção; Mente, que ensina a criação de textos persuasivos para redes sociais, vídeos, lives e palestras; e Espírito, que visa propor dinâmicas para quebrar bloqueios que limitam a fala. O Respira e Vai utiliza práticas de neurociência e conhecimentos adquiridos em 27 anos de trabalho do comunicador. São técnicas utilizadas na TV, no teatro e cinema que despertarão o potencial máximo comunicativo dos participantes, levando a um desenvolvimento profissional nas áreas em que atuam.

Já o painel de abertura será focado em estratégias para stories no Instagram, com a especialista em Marketing para negócios digitais Raquel de Paula. Ela também é fundadora da Engenho do Marketing, agência de comunicação que promove o workshop.

