Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

As oportunidades são para quem deseja se tornar voluntário em programas de curta e longa duração para jovens gaúchos. (Foto: Reprodução)

A Junior Achievement, organização internacional e centenária que leva programas de educação empreendedora e financeira para jovens, está recebendo inscrições de quem deseja se tornar voluntário. As oportunidades são para quem deseja se tornar voluntário em programas de curta e longa duração sobre empreendedorismo e educação financeira para jovens gaúchos.

Até o dia 10 de março, os programas Miniempresa e Liderança Comunitária recebem inscrições para voluntariado. Nesses programas, os voluntários auxiliam os jovens a formarem sua própria miniempresa e ONG, através de metodologias internacionalmente elaboradas pela Junior Achievement. Os parceiros dessa iniciativa são a Gerdau, Evora, NVA Holding, Iguatemi e Stone Capital.

A diretora executiva da ONG, Aline Néglia, destaca a relevância do programa Miniempresa: “O programa ocorre em mais de 100 países de forma simultânea e já levou muitos jovens gaúchos a representar o Brasil no exterior, como na competição “Company of the Year”, promovida pela Junior Achievement Américas. A Miniempresa Umbag, de Caxias do Sul, retornou da Guatemala com o troféu de 3ª maior Miniempresa das Américas no ano de 2022”.

Para participar como voluntário, é preciso ter interesse em empreendedorismo, educação, impacto social e ser maior de 18 anos. Os interessados em atuar no voluntariado serão capacitados pelo time da JARS no programa com o qual mais se conectar e aplicará para jovens no formato online ou presencial os conteúdos, dinâmicas e passos propostos pela metodologia.

Há opções também para quem deseja voluntariar em programas com menor duração e pontualmente, entre duas a quatro horas, através de palestras e workshops, tanto no modelo presencial quanto online para diversos municípios gaúchos.

Para participar dos programas como voluntário, é possível entrar em contato com a instituição pelo e-mail contato@jars.org.br ou instagram @jariograndedosul.

Vale destacar que a ONG lançou o movimento RS+Empreendedor. A intenção é incentivar a promoção do empreendedorismo jovem no Estado. A meta da instituição é atingir neste ano 80 mil jovens gaúchos oriundos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o que representa 10% dos alunos matriculados nesses respectivos anos no Estado.

