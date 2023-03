Acontece Porto Alegre sedia evento náutico inédito neste fim de semana

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Realizado pelo estaleiro nacional Fibrafort através da revendedora Marr Sul, Focker Festival tem como local o Cais Embarcadero. Foto: Divulgação/Fibrafort Focker Festival, realizado pelo estaleiro nacional Fibrafort através da revendedora Marr Sul, ocorre entre os dias 10 e 11 de março no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre. Lanchas entre 18 a 36 pés estarão em exposição no evento. Destaque para a Focker 366 GTS, modelo recém lançado pela marca.

Com o aquecimento do mercado náutico brasileiro, Porto Alegre é palco de mais uma edição do Focker Festival. O evento da Fibrafort, maior fabricante d e barcos da América do Sul, será realizado de forma aberta ao público em geral neste sábado (10) e domingo no Cais Embarcadero (Centro Histórico), próximo à Usina do Gasômetro.

No local, o estaleiro apresentará quatro embarcações entre 18 a 36 pés, indicadas tanto para navegação em rios, lagos, represas ou mares. Os valores que partem de R$ 174,9 mil e chegam a R$ 1,2 milhão.

Dentre as opções está a Focker 366 GTS, modelo recém-lançado pela marca e que chama atenção pela versatilidade de espaços para instalação de acessórios gourmet, além da alta tecnologia em itens multimídia espalhados por todo o barco, luzes de LED e central de comando inovadora. Outros modelos confirmados no festival são os Focker 188 Joy, 212 e 242 GTO.

“Estamos animados para a realização de mais uma edição do Focker Festival. Escolhemos Porto Alegre, pois este é o segundo maior Estado em áreas navegáveis abrigadas, com rotas conhecidas por quem aprecia a navegação, como em Ronda Alta, Passo Fundo e, claro, a capital gaúcha com o Guaíba. O evento será uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado náutico ou trocar de embarcação”, comenta a gerente comercial e marketing Barbara Martendal Yamamoto.

Diretor da Marr Sul, Patrick Sbruzzi acrescenta: “Temos certeza que o Focker Festival em Porto Alegre será um sucesso. O Cais Embarcadero é um ambiente que une esse lifestyle náutico com lazer e gastronomia, além de proporcionar uma vista incrível. O público que passar pelo local poderá conferir de perto diversos modelos expostos na água, realizar testes e curtir algumas atrações musicais. Esperamos reunir cerca de 100 embarcações”.

