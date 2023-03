Rio Grande do Sul Homem morre após colidir com três caminhões em Cruz Alta

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os demais condutores não ficaram feridos Foto: Reprodução/PRF Os demais condutores não ficaram lesionados (Foto: Reprodução/PRF) Foto: Reprodução/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem morreu nesta sexta-feira (10), após colidir com três caminhões, na BR 158, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A colisão foi frontal, envolvendo um carro do modelo Parati, com placas de Cruz Alta, e mais três caminhões, sendo dois Bitrem e um caçamba, todos com placas do Estado.

O acidente causou a morte de um homem de 73 anos, condutor do automóvel. Os demais condutores não ficaram lesionados e todos fizeram o teste com o bafômetro que não indicou presença de álcool em seus organismos.

O trânsito flui normalmente com orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apenas foi interrompido para retirada dos veículos ainda nesta sexta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homem-morre-apos-colidir-com-tres-caminhoes-em-cruz-alta/

Homem morre após colidir com três caminhões em Cruz Alta