Grêmio Grêmio terá reservas e jovens da base na partida contra o Ypiranga

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

O auxiliar Alexandre Mendes será responsável por comandar o time na beira do gramado Foto: Lucas Uebel/Grêmio O auxiliar Alexandre Mendes será responsável por comandar o time na beira do gramado (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio encerrou a semana de treinamentos visando ao jogo contra o Ypiranga. O Tricolor entra em campo neste sábado (11), às 16h30min, com time reserva, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O Grêmio já está classificado para as semifinais da competição.

Para a última partida da fase inicial do Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi não estará na beira do gramado. O auxiliar Alexandre Mendes será responsável por comandar o time. O comandante gremista permanecerá em Porto Alegre, onde fará treinamento com os titulares neste sábado.

O Tricolor levará para Erechim alguns jogadores reservas e garotos da base. Destes últimos, sete viajaram para Ijuí, na partida contra o São Luiz. Outros dois foram relacionados pela primeira vez para uma partida do time profissional.

Veja a lista de relacionados

RELACIONADOS 📋⚽🇪🇪 Confira os atletas selecionados para representar o Tricolor e sua gente em mais um duelo pelo #Gauchão2023! Pra cima deles! 💪🏽 #YPIxGRE pic.twitter.com/zmbqCeC1Dx — Grêmio FBPA (@Gremio) March 10, 2023

Grêmio terá reservas e jovens da base na partida contra o Ypiranga