D'Alessandro, ex-Inter, é anunciado como coordenador de futebol do Cruzeiro

10 de março de 2023

Antes do acerto com o Cruzeiro, ele teve seu nome especulado pela imprensa argentina para integrar a comissão técnica do River Plate Foto: Divulgação/Twitter/Cruzeiro Antes do acerto com o Cruzeiro, ele teve seu nome especulado pela imprensa argentina para integrar a comissão técnica do River Plate (Foto: Divulgação/Twitter/Cruzeiro) Foto: Divulgação/Twitter/Cruzeiro

O ex-jogador, capitão e ídolo do Inter, D’Alessandro, foi anunciado oficialmente, nesta quinta-feira (9), como coordenador de futebol do Cruzeiro, de Minas Gerais. O atual coordenador falou aos canais do clube e comemorou a oportunidade de iniciar em uma nova função dentro do futebol.

Antes do acerto com o Cruzeiro, ele teve seu nome especulado pela imprensa argentina para integrar o River Plate. Após encerrar a sua carreira como jogador, o ex-camisa 10 atuou como comentaristas do Grupo Globo, na Copa do Mundo de 2022.

D’Ale agradeceu à Raposa pela oportunidade e ainda destacou que agora o Cruzeiro está em seu lugar, na primeira divisão, já que o clube estava na segunda divisão nos últimos anos.

“Primeiramente agradeço ao Cruzeiro pela oportunidade muito boa. É um clube enorme, que está me dando essa possibilidade de poder fazer essa transição depois de ter sido atleta. As expectativas são as melhores. O Cruzeiro voltou ao seu lugar, para a elite do futebol brasileiro. É trabalhar e poder agregar nesse objetivo seguindo a linha de trabalho do clube procurando fazer o meu melhor”, disse em entrevista ao canal oficial do clube mineiro.

