Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul completa 44 anos em defesa da categoria

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Nesta gestão, uma das melhorias foi a ampliação do espaço físico da sede da entidade. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul (Sindaergs) está completando 44 anos de atuação em prol dos administradores do estado. Fundado em 6 de março de 1979, teve participação em diversas lutas em defesa dos interesses da categoria e oferece vários benefícios aos seus associados, como planos de saúde e odontológico, auxílio em homologações, descontos com empresas parceiras e cursos e palestras de qualificação e aperfeiçoamento profissional.

“Neste último ano, vivemos um importante momento de modernização para atender melhor e com mais conforto nossos associados e para 2023 temos planos ainda maiores. Para mim, é uma honra fazer parte desta longa e inspiradora história, atuando em uma posição em que tivemos grandes nomes que antecederam e colaboraram para chegar onde estamos”, destaca o presidente do Sindaergs, Jorge Avancini.

Nesta gestão, o Sindicato ampliou seu espaço físico com a aquisição de uma nova sala, localizada ao lado da atual sede da entidade, que será usada pelos administradores associados. O ambiente, que passará por reformas, tem previsão de inauguração em maio. Além da expansão, promoveu também a reforma da sede, criando a sala de reuniões João Alberto Araújo Fernandes – uma homenagem ao ex-presidente do Sindaergs.

A intensificação da representatividade no interior do estado também é uma das pautas atuais. “Somos a entidade que representa os administradores de todo o estado. Com o intuito de nos aproximarmos e entendermos os desafios da classe que não está somente na Região Metropolitana, continuamos um importante processo de interiorização, principalmente nas regiões próximas de Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Missões”, comenta Avancini.

Além disso, o Sindicato atua fortemente na valorização dos profissionais mais velhos. “Percebemos um preconceito vindo do mercado de trabalho em relação à imagem dos administradores 50+. O que é uma atitude totalmente infundada, pois além de ser considerada uma forma discriminação, não condiz com as vantagens que alguém experiente pode trazer para a empresa. Por isso, lutamos pela valorização dessa faixa etária, pois acreditamos que, através das suas experiências, eles influenciam o time mais jovem a ter mais dedicação, comprometimento e proatividade”, defende o presidente.

“Ao longo desses 44 anos houveram muitas conquistas que nos fizeram estar aqui hoje. Mas ainda há um caminho que estamos percorrendo para melhorar as oportunidades para os administradores no mercado de trabalho. Estamos trabalhando fortemente no apoio e reivindicação da revisão das leis trabalhistas, na luta pelos benefícios devidos e na promoção de cursos e palestras de qualificação”, complementa Avancini.

Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul completa 44 anos em defesa da categoria