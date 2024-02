Rio Grande do Sul Junior Achievement RS renova cúpula dos conselhos diretor e consultivo

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

A Junior Achievement é uma organização centenária com sede mundial nos Estados Unidos, onde foi criada por empresários Foto: Reprodução Toma posse a nova gestão da Associação gaúcha, integrante da rede global da JA Worldwide, uma das mais antigas ONGs do mundo a oferecer programas gratuitos para jovens estudantes com foco em educação empreendedora, financeira e preparação para o mercado de trabalho.

Em assembleia realizada na sede da Associação Junior Achievement Rio Grande do Sul, no Tecnopuc, em Porto Alegre, ocorreu a eleição dos dirigentes e a posse dos novos conselheiros da gestão 2024-2025.

Os 18 membros, profissionais de destaque no mercado, passam a contar com Pedro de Cesaro, na Presidência do Conselho Diretor, e Gustavo Ene, no Consultivo, ambos com relevantes atuações junto a empresas, entidades da sociedade civil e do governo em gestões recentes.

Pedro De Cesaro é CEO da Propósito, uma boutique financeira gaúcha. Ele esteve à frente do Instituto de Estudos Empresariais como presidente e também foi diretor da Federasul.; já Gustavo Ene, com formação em marketing e governança corporativa, foi CEO global do LIDE, com passagem pelo ministério da economia, várias entidades de classe e do terceiro setor, é sócio do Clube de Permuta de Porto Alegre.

A dupla assume a liderança com o propósito de elevar a Associação à sua máxima potência na captação e gestão de alunos, escolas, voluntários e empresários que se unem pela causa empreendedora como motor de transformação social no RS.

A Junior Achievement é uma organização centenária com sede mundial nos Estados Unidos, onde foi criada por empresários. Iniciou seu ciclo no Brasil há 40 anos, fundada em São Paulo, e está presente hoje em mais de 115 países.

A unidade de Porto Alegre foi pioneira na expansão da JA Brasil, uma rede presente em 20 estados com escritórios que operam de forma autônoma. A ONG detém hoje o título de 5ª. Mais influente do mundo (ranking suíço “thedotgood”), foi indicada,

pelo segundo ano consecutivo, ao Prêmio Nobel da Paz em 2023.

Junior Achievement RS renova cúpula dos conselhos diretor e consultivo

2024-01-30