Porto Alegre Junta Militar de Porto Alegre volta a funcionar na sede da Secretaria de Segurança

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cabe à Junta de Serviço Militar realizar todo o processo de alistamento de brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos. Foto: Aristóteles Junior/PMPA Cabe à Junta de Serviço Militar realizar todo o processo de alistamento de brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos. (Foto: Aristóteles Junior/PMPA) Foto: Aristóteles Junior/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Junta Militar de Porto Alegre volta a funcionar na sede da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) a partir desta semana. A mudança tem como objetivo a centralização dos serviços vinculados à pasta no prédio localizado na rua João Neves da Fontoura, 91, no bairro Azenha.

De acordo com a prefeitura, por um momento, os serviços serão realizados tanto na nova sede, quanto na antiga, no térreo do Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela. Esta fase se estende até a quarta-feira (24), quando ocorrerá o último expediente da Junta Militar no CAM.

A partir da quinta-feira (25), os atendimentos ocorrerão exclusivamente na Azenha. Cabe à Junta de Serviço Militar realizar todo o processo de alistamento de brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos. Em média, 500 registros são realizados por mês pela unidade.

Obrigatório no Brasil, o alistamento militar, neste ano, acontece até 30 de junho, tanto de forma on-line quanto presencial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/junta-militar-de-porto-alegre-volta-a-funcionar-na-sede-da-secretaria-de-seguranca/

Junta Militar de Porto Alegre volta a funcionar na sede da Secretaria de Segurança

2024-04-21