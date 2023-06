Brasil Juros custaram R$ 69 bilhões ao setor público em maio, aponta Banco Central

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











a despesa com juros atingiu R$ 296,596 bilhões, ou 6,87% do PIB neste ano Foto: Reprodução a despesa com juros atingiu R$ 296,596 bilhões, ou 6,87% do PIB neste ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O custo dos juros para o setor público atingiu R$ 69 bilhões no mês de maio. Os dados, que englobam as contas do governo federal, estados e municípios e empresas estatais (exceto Petrobras, Eletrobras e bancos) fazem parte das estatísticas fiscais, divulgadas nesta sexta-feira (30) pelo Banco Central (BC).

Em 2023, a despesa com juros atingiu R$ 296,596 bilhões, ou 6,87% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto em 12 meses é de R$ 695,572 bilhões, o que representa 6,77% do PIB.

Segundo o BC, o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve em maio deste ano despesas na conta de juros de R$ 59,741 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 8,775 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 537 milhões.

Dívida em alta

Em maio, a dívida líquida do setor público chegou a 57,8% do PIB, ou R$ 5,9 trilhões, alta de 0,8 ponto do PIB no mês.

A dívida bruta, que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais, atingiu 73,6% do PIB, ou R$ 7,6 trilhões, com elevação de 0,7 ponto em relação ao mês anterior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/juros-custaram-r-69-bilhoes-ao-setor-publico-em-maio-aponta-banco-central/

Juros custaram R$ 69 bilhões ao setor público em maio, aponta Banco Central

2023-06-30