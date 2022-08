Grêmio Justiça aceita pedido do Grêmio e Arquibancada Norte é liberada

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tricolor obteve liminar liberando acesso dos torcedores ao setor já para o confronto desta sexta-feira. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após confusão na Arquibancada Norte no último jogo contra o Cruzeiro, o Grêmio obteve sucesso com a liminar que permite a liberação do espaço para receber torcedores. Na quinta-feira (25), o tricolor ingressou com um mandado de segurança para tentar reverter a situação de interdição do local até o julgamento das confusões no jogo contra o clube mineiro.

Com a decisão, a Arquibancada Norte está liberada para a partida contra o Ituano (SP), nesta sexta-feira, às 19h. As vendas para o Setor Arquibancada Norte abrirão às 14h, pelo site e na bilheteria Norte, até às 19h30min.

Sócios Torcedores e o público geral, que compraram ingressos para a Superior Norte ou qualquer outro setor da Arena, não serão cancelados nem trocados para a Arquibancada Norte.

Os sócios torcedores Ouro, Diamante e Infantil, que já compraram ingresso para o jogo, não poderão comprar ingresso para a Arquibancada Norte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio