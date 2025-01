Rio Grande do Sul Justiça condena condomínio no litoral gaúcho que exigia certidão de antecedentes criminais de prestadores de serviços

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

O nome e o endereço do condomínio não foram divulgados. Acima, uma foto ilustrativa Foto: Divulgação O nome e o endereço do condomínio não foram divulgados. Acima, uma foto ilustrativa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 4ª Turma do TRT4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) proibiu que um condomínio no Litoral Norte gaúcho exija antecedentes criminais de trabalhadores que prestam serviços nas residências. Por unanimidade, foi confirmada a sentença do juiz Luís Fernando da Costa Bressan, do Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa.

Mantida a conduta discriminatória, há previsão de multa de R$ 20 mil por trabalhador atingido. Ainda foi fixado o pagamento de R$ 20 mil a título de danos morais coletivos, a serem revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O MPT (Ministério Público do Trabalho) foi o autor da ação civil pública.

A partir da denúncia que gerou um inquérito civil, constatou-se que os condôminos aprovaram em assembleia que os prestadores de serviços deveriam apresentar certidões criminais emitidas pelas Justiças Estaduais e Federais para poderem acessar as casas.

Enquanto o MPT e o condomínio tentavam formalizar um termo de ajustamento de conduta, o empreendimento ratificou a postura e ainda apresentou nova ata de assembleia com restrições mais severas impostas aos trabalhadores. Frustrada a negociação, o MPT ajuizou a ação.

O condomínio alegou que a proibição representava “risco ao direito de livre disposição, fruição, uso e gozo da propriedade privada”. Sustentou que o julgamento procedente da ação civil pública constituiria a legitimação da intervenção estatal na propriedade privada em forma diversa à legalmente prevista.

Na sentença de primeiro grau, foi confirmada a tutela de urgência, com a determinação para que o condomínio, imediatamente, deixasse de utilizar banco de dados com informações sobre antecedentes criminais e se abstivesse de prestar, buscar ou exigir os dados como condição para o acesso ao local, sob pena de multa de R$ 20 mil por trabalhador prejudicado, a cada descumprimento.

Para o juiz Luís Fernando, a decisão tomada em assembleia geral viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Ele ressaltou que “o condomínio, na condição de pessoa jurídica de direito privado, não pode se imiscuir em poder que não lhe é afeto, haja vista que inflige aos trabalhadores persecução criminal que cabe tão somente ao Estado”.

“Ao decidir acerca das regras a serem cumpridas dentro de sua área não pode atentar contra a Constituição e legislação vigente. No caso, além de impedir o livre exercício ao trabalho, está a infligir aos trabalhadores que se enquadram dentre as hipóteses elencadas na assembleia geral acima descritas, condenação preliminar e perpétua, o que não se pode admitir”, afirmou o magistrado.

O condomínio recorreu ao TRT-RS, mas a sentença foi mantida. A relatora do acórdão, desembargadora Ana Luíza Heineck Kruse, considerou que a prática discriminatória deve ser severamente coibida, sob pena de perpetuar preconceito contra trabalhadores via de regra de baixa renda e de pouco acesso a estudo, impedindo o direito ao trabalho sob alegação de “proteção à propriedade privada” do condomínio, que não teve o endereço nem o nome divulgados pela Justiça do Trabalho.

“Não apenas a individualidade de cada empregado é atingida, mas toda a coletividade, que vê a perpetuação de descumprimentos de direitos humanos e trabalhistas basilares em desvirtuamento do que estabelece a legislação, causando insegurança jurídica e configurando ofensa ao patrimônio moral coletivo, o que justifica a indenização pleiteada”, concluiu a relatora.

Segundo informações divulgadas na terça-feira (28) pela Justiça do Trabalho, a magistrada ainda chamou a atenção para a tentativa do condomínio de burlar a proibição determinada em sentença. Mesmo após o encerramento da instrução, houve um novo pedido para que o condomínio pudesse examinar certidões que seriam exigidas pelos próprios condôminos.

Também participaram do julgamento os desembargadores João Paulo Lucena e André Reverbel Fernandes. Cabe recurso ao TST (Tribunal Superior do Trabalho).

