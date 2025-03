Rio Grande do Sul Justiça decreta prisão temporária de homem que confessou matar filho de 5 anos em São Gabriel

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) irá analisar se há indícios de violência anterior contra a criança. Foto: PCRS/Divulgação

A Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão temporária do homem que confessou ter matado o próprio filho, de 5 anos, em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Estado. A decisão foi emitida na noite de quarta-feira (26). O suspeito já estava detido.

De acordo com o delegado Daniel Severo, uma perícia foi realizada na residência do investigado ainda na noite de quarta-feira. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) irá analisar se há indícios de violência anterior contra a criança.

Em depoimento, o homem afirmou que, no dia anterior ao crime, já havia tentado sufocar o filho.

A mãe do menino prestou depoimento à polícia no mesmo dia. Segundo o delegado, não havia registros de agressões anteriores contra a criança, e o suspeito era descrito como um “bom pai”. O casal estava separado desde novembro.

“Ela relatou episódios não de violência, mas de certo descontrole por parte dele quando era contrariado”, disse Severo.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o suspeito andando de bicicleta com o filho algumas horas antes do crime. Em depoimento, ele teria alegado que cometeu o homicídio por vingança.

Nota da defesa

“Hoje (quarta-feira) às 16h20 ocorreu a audiência custódia do Thiago. Nela ele relatou que foi espancado, foi agredido tanto pelos policiais como no presídio pelos agentes penitenciários.

Dessa forma foi decretado a prisão preventiva pela excelentíssima senhora juíza, mas ontem, quando foi colhido o depoimento dele, não tinha a presença de um advogado.

Ele não foi informado que poderia contar com um advogado. Outra coisa que nós temos que ressaltar, ele está sendo execrado, condenado, punido no inquérito.

Nós não tivemos ainda o devido processo legal, falta laudos para aportar ao inquérito, de necropsia e outros. Então, dessa forma, ele está injustamente preso.

Esse é o que a defesa tinha para se manifestar.”

