Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Em imagens divulgadas no aplicativo de mensagens Telegram, bombeiros aparecem combatendo as chamas em meio a pilhas de escombros. Foto: Gov.Ucrânia/Reprodução Em imagens divulgadas no aplicativo de mensagens Telegram, bombeiros aparecem combatendo as chamas em meio a pilhas de escombros. (Foto: Gov.Ucrânia/Reprodução) Foto: Gov.Ucrânia/Reprodução

As forças russas lançaram um ataque massivo com drones durante a noite na região de Kharkiv, na Ucrânia, deixando 21 feridos e causando danos a prédios residenciais e instalações de armazenamento, informaram os serviços de emergência nesta quinta-feira (27).

Segundo as autoridades, os bombardeios provocaram quatro incêndios na segunda maior cidade ucraniana. Em imagens divulgadas no aplicativo de mensagens Telegram, bombeiros aparecem combatendo as chamas em meio a pilhas de escombros.

A força aérea da Ucrânia afirmou ter abatido 42 dos 86 drones lançados pela Rússia. Outros 26 dispositivos não atingiram seus alvos, possivelmente devido à atuação do sistema de defesa aérea, acrescentou o comunicado.

Na cidade de Zolochiv, o ataque incendiou itens domésticos e feriu oito pessoas, incluindo uma criança.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira (25) acordos separados com Ucrânia e Rússia para interromper ataques no Mar Negro e a alvos energéticos de ambos os lados. No entanto, as declarações de Moscou e Kiev indicam que as divergências entre os países permanecem.

