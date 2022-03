Rio Grande do Sul Justiça derruba liminar, e concurso da Susepe está confirmado para este domingo

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











São 80 vagas para os cargos de agente penitenciário administrativo, agente penitenciário e técnico superior penitenciário. Foto: Susepe/Divulgação São 80 vagas para os cargos de agente penitenciário administrativo, agente penitenciário e técnico superior penitenciário. (Foto: Susepe/Divulgação) Foto: Susepe/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um intervalo de pouco mais de oito horas, foi derrubada a liminar que suspendia o concurso para ingresso na Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). Assim, as provas objetivas para os cargos de agente penitenciário administrativo, agente penitenciário e técnico superior penitenciário acontecerão neste domingo (27).

No concurso são ofertadas 80 vagas de níveis médio e superior, sendo quatro para agente penitenciário administrativo, quatro para agente penitenciário e 72 para técnico superior penitenciário (diversas especialidades), com remuneração inicial entre R$ 4,5 mil e R$ 8,5 mil.

O certame havia sido suspenso por decisão judicial anterior proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado. A decisão também determinava a reabertura do prazo de inscrições e a remarcação das provas.

A Procuradoria-Geral do Estado esclareceu ainda “que a suspensão do certame acarretaria prejuízos e atrasaria a conclusão do concurso, o que comprometeria as nomeações por conta de vedações decorrentes do ano eleitoral”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul