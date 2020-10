Porto Alegre Justiça determina que profissionais do Imesf devem manter assistência à população durante greve em Porto Alegre

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Procuradoria-Geral do Município e sindicatos participaram, na manhã desta quinta-feira (15), de uma reunião de mediação convocada pelo desembargador Francisco Rossal de Araújo, do TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região).

O encontro ocorreu devido à ação judicial movida pela prefeitura de Porto Alegre por causa da greve dos trabalhadores do Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família). Segundo a prefeitura, foi determinada a manutenção de 80% dos serviços nesta sexta-feira (16) e plena garantia de que a Secretaria da Saúde mobilize os trabalhadores do Imesf para assegurar a prestação dos serviços durante todo o período de funcionamento das unidades de saúde da Capital.

Nesta quinta-feira, foram registradas seis unidades de saúde fechadas devido à paralisação, resultando em 27 mil pessoas sem atendimento, conforme a prefeitura. Na quarta-feira, foram sete unidades fechadas, com 35 mil pessoas sem atendimento. Os grevistas protestam contra a demissão de funcionários do Imesf.

Unidades fechadas nesta quinta devido à greve:

Região Leste/Nordeste

– Mato Sampaio

– Batista Flores

– Jardim Protásio Alves

– Wenceslau Fontoura

– Safira Nova

– Vila Brasília

