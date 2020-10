Política José e Maria são os nomes mais comuns entre os candidatos nestas eleições

15 de outubro de 2020

Foto: Reprodução de TV

José e Maria são os dois nomes mais comuns entre os candidatos nestas eleições municipais em todo o País. São quase 48 mil postulantes a cargos com esses nomes, o que representa 9% do total de candidatos registrados para participar do pleito deste ano, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O fato não surpreende, já que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta os dois nomes de batismo como os mais utilizados pela população. São pelo menos 5,7 milhões de Josés e 11,7 milhões de Marias no Brasil.

Por isso, os nomes também foram os mais comuns nas últimas eleições municipais de 2016, bem como no pleito de 2018.

Como a maior parte dos candidatos é homem (67% do total), a lista contém mais nomes masculinos em seguida. Antonio aparece na terceira posição. João, Francisco, Paulo, Carlos e Luiz vêm logo depois, seguidos de Ana e de Marcos, que completam o top dez. Maria e Ana, aliás, são os únicos nomes femininos nas 30 primeiras posições.

Já os sobrenomes mais comuns entre todos os candidatos são Silva, Santos, Oliveira, Souza e Pereira.

