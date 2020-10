Rodrigues foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada na quarta-feira (14) em Roraima. Ele foi flagrado com cerca de R$ 30 mil na cueca. A ação buscou desmantelar um esquema milionário de desvio de recursos públicos que deveriam ter sido aplicados no combate ao coronavírus.

O despacho do presidente pede a adoção de providências para a saída de Rodrigues do posto. Segundo o ato, o parlamentar pediu para sair da vice-liderança do governo no Senado. O senador ocupava a função desde 14 de março de 2019, quando a indicação pela Presidência foi publicada no Diário Oficial.