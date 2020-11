Justiça determina quebra do sigilo de dados de hackers suspeitos de atacar o Tribunal Superior Eleitoral

A quebra do sigilo atende a um pedido da Polícia Federal. (Foto: Reprodução)

A quebra do sigilo atende a um pedido da Polícia Federal

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal determinou a quebra do sigilo de dados de e-mail dos três brasileiros que são investigados por um ataque hacker ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Um hacker português também é suspeito de ter participado do ataque.