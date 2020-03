Notas Brasil Justiça do RJ suspende investigação contra Flávio Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

A desembargadora Suimei Cavalieiri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), suspendeu as investigações do processo das chamadas “rachadinhas” realizadas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (sem partido), hoje senador. Suimei Cavalieri decidiu a partir de um pedido da defesa de Flávio.

