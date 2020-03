Notas Brasil Entrega das comendas da Ordem do Mérito da AGU

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

A Advocacia-Geral da União entrega nesta quinta-feira (12), pela primeira vez, as comendas da Ordem do Mérito da Advocacia-Geral da União. As condecorações serão concedidas a 75 pessoas que prestaram notáveis serviços à instituição. A entrega será no Clube Naval de Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 2, Conj. 13).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário