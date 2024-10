Rio Grande do Sul Justiça do Trabalho gaúcha alerta para golpe sobre pagamento de custas processuais; saiba como se proteger

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

A Justiça do Trabalho gaúcha informou que não cobra custas processuais para liberar valores devidos a trabalhadores em ações trabalhistas. Segundo o Judiciário, foi identificado um novo golpe no qual os criminosos enviam mensagens por e-mail, WhatsApp ou redes sociais, solicitando que as vítimas realizem pagamentos para agilizar a liberação de valores em processos.

A Justiça do Trabalho ressaltou que não adota essa prática. Em casos de processos judiciais, os valores são liberados diretamente, sem a necessidade de qualquer pagamento prévio ou adicional.

Caso recebam esse tipo de mensagem, as pessoas devem procurar o seu advogado. A Justiça do Trabalho divulgou as seguintes recomendações:

– Converse pessoalmente ou por vídeo com seu advogado: as interações face a face ou via videochamada garantem mais segurança e autenticidade nas comunicações.

– Desconfie de urgências: golpistas frequentemente criam um senso de urgência. Se uma situação parece te pressionar a agir rapidamente, desconfie.

– Não clique em links desconhecidos: mensagens que pedem que você clique em links ou forneça dados pessoais devem ser evitadas.

– Entre em contato com o tribunal: se receber qualquer tipo de mensagem duvidosa, consulte diretamente o TRT (Tribunal Regional do Trabalho), Vara do Trabalho ou Fórum Trabalhista onde o processo tramita ou avise seu advogado. Toda unidade da Justiça do Trabalho está acessível também pelo balcão virtual.

A Justiça do Trabalho recebe denúncias de golpes via Ouvidoria para investigar e tomar as medidas necessárias para coibir práticas fraudulentas.

O MPT (Ministério Público do Trabalho) também disponibiliza um canal de denúncias.

