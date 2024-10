Mundo Primeiro voo para repatriar brasileiros que estão no Líbano é adiado por questões de segurança

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

A previsão é de que, nesse primeiro voo, 220 brasileiros sejam retirados do território libanês Foto: Reprodução de TV A previsão é de que, nesse primeiro voo, 220 brasileiros sejam retirados do território libanês. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Por questões de segurança, o governo federal decidiu adiar em 24 horas o voo que fará a repatriação do primeiro grupo de brasileiros que estão no Líbano. Com isso, a previsão é de que o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) deixe o país do Oriente Médio na tarde deste sábado (5).

Bombardeios nas proximidades do aeroporto onde a aeronave pousará, em Beirute, se intensificaram nas últimas horas. Na quarta-feira (2), após decolar do Rio de Janeiro, o avião pousou em Lisboa (Portugal), onde aguarda a liberação das autoridades libanesas para seguir ao país do Oriente Médio.

“Informamos que, por considerações de segurança, o voo de repatriação precisou ser adiado. Você será avisado oportunamente. Sairá possivelmente amanhã, 05/10”, diz mensagem enviada pelo governo aos brasileiros que aguardam a repatriação por volta das 4h desta sexta (horário de Brasília).

A previsão é de que, nesse primeiro voo, 220 brasileiros sejam retirados do território libanês, palco do conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Será dada prioridade para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica.

“Primeiros brasileiros não residentes, depois brasileiros residentes. E, dentro dessas categorias, são estabelecidos por lei, idosos, gestantes, crianças, pessoas com deficiência e doentes de toda forma”, explicou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo o Itamaraty, quase 3 mil pessoas demonstraram interesse em voltar ao Brasil para fugir da guerra.

