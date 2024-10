Política Eleições municipais: tire suas dúvidas sobre a votação deste domingo

4 de outubro de 2024

Neste domingo, os eleitores escolhem os prefeitos e vereadores. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Mais de 155 milhões de eleitores irão às urnas neste domingo (6) para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o País. A votação iniciará às 8h, no horário de Brasília.

No Acre e em 11 municípios do Amazonas (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Tabatinga, São Paulo de Olivença e Jutaí), a votação começará às 6h (horário local). No restante do Amazonas, em Roraima, no Pará, em Rondônia, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, a votação iniciará às 7h (horário local).

Nos Estados sob o horário padrão de Brasília, como o Rio Grane do Sul, a votação terminará às 17h. No Acre e em 11 municípios amazonenses, a votação terminará às 15h (horário local). No restante do Amazonas, em Roraima, no Pará, em Rondônia, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, a votação encerrará às 16h (horário local).

Quando começa a apuração?

A apuração dos votos iniciará assim que as urnas começarem a chegar à Justiça Eleitoral, após o fechamento das seções eleitorais, às 17h. A divulgação dos números começará logo depois que os primeiros votos forem apurados.

O que pode levar para a cabine de votação?

Na cabine de votação, o eleitor poderá levar apenas um papel com os números dos candidatos em que irá votar. Outros itens são proibidos, entre eles, celulares e equipamentos eletrônicos.

Desde 2022, o TSE decidiu que, antes de se dirigir à cabine da urna eletrônica, o eleitor deve entregar seu celular, câmeras fotográficas ou qualquer aparelho de telecomunicação para o mesário. Os aparelhos são entregues de volta ao eleitor assim que ele deixar a cabine.

Quais documentos precisa levar para votar?

No dia das eleições, o eleitor pode votar com um documento oficial com foto: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação.

O título de eleitor físico não é obrigatório, mas é no documento que constam dados como zona e seção eleitoral. Caso o eleitor tenha a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, ele pode votar apresentando apenas o aplicativo e-Título.

Pode votar sem biometria coletada?

O eleitor que não tiver realizado a coleta biométrica ainda está apto para votar nas eleições municipais deste ano.

Quais cidades podem ter segundo turno?

Neste ano, 103 municípios brasileiros – incluindo as 26 capitais – poderão ter segundo turno na disputa pelas prefeituras locais, em 27 de outubro. Essas cidades atingiram a marca de 200 mil eleitores registrados.

