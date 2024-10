Mundo Presidente dos Estados Unidos diz acreditar que não haverá “guerra total” no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Vamos proteger Israel", garantiu Joe Biden Foto: Adam Schultz/The White House "Vamos proteger Israel", garantiu Joe Biden. (Foto: Adam Schultz/The White House) Foto: Adam Schultz/The White House

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou não acreditar que haverá uma “guerra total” no Oriente Médio, em meio à escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Biden disse que a “guerra total” pode ser evitada, mas é preciso fazer mais para garantir isso. “Há muito a fazer ainda, muito a fazer ainda”, declarou na quinta-feira (4).

Quando questionado se enviaria tropas americanas para ajudar Israel, ele respondeu: “Já ajudamos Israel. Vamos proteger Israel”.

As tensões entre Irã e Israel têm aumentado. O governo israelense avalia opções para responder ao ataque com mísseis balísticos de Teerã na terça-feira (1º). A ofensiva iraniana foi uma resposta à ação militar de Israel no Líbano para combater o Hezbollah, que é aliado do Hamas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-diz-acreditar-que-nao-havera-guerra-total-no-oriente-medio/

Presidente dos Estados Unidos diz acreditar que não haverá “guerra total” no Oriente Médio

2024-10-04