Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Descubra algumas dicas e sugestões para ganhar dinheiro na internet usando o seu telefone celular. Um conjunto simples de soluções que podem gerar um ganho extra

Não sabe como ganhar dinheiro na internet pelo telefone celular? Aqui estão soluções simples.

Na era dos smartphones e iPhones, como ganhar dinheiro na internet pelo celular é uma questão bastante pertinente, com casos de extraordinário sucesso. Muitas são as pessoas que definem as suas carreiras profissionais ao sabor dos potenciais ganhos através dos dispositivos móveis.

Existe ainda um vasto leque de pessoas que descobrem como ganhar dinheiro na internet pelo celular grátis e fazem-no a título extra-profissional ou passatempo, que rende potenciais quantias extras.

Uma das dúvidas mais recorrentes passa por saber como ganhar dinheiro na internet pelo celular jogando, o que é bastante compreensível. Aliar o divertimento, a leveza e a animação do jogo, a um potencial lucro é o objetivo de muitos. Sem grandes dificuldades e com uma dose de diversão garantida, poder ganhar um dinheiro não é fantasia, é realidade. Pode escolher este formato de ganho para si próprio, lendo a análise em melhores cassinos online em Portugal e escolher a plataforma onde se sente mais confortável para jogar no futuro.

Para o fazer, uma das formas mais comuns é descobrir uma análise dos cassinos e conhecer o catálogo de jogos disponíveis. Entre blackjack, roleta, slots e raspadinhas, ganhar dinheiro pode estar à distância de um registo numa plataforma de jogos de azar.

Mas as opções não ficam por aqui. Confira mais abaixo as soluções simples que apresentamos e que podem, no final do dia, traduzir-se em ganhos extra, bastando-lhe para isso um telemóvel ou tablet.

De acordo com um estudo levado a cabo pelas Nações Unidas, “78% da população com mais de 10 anos tem um celular. Entre os países lusófonos, Portugal está acima da média global de conectividade, com 79,2%, tal como o Brasil, com 78,2%. Seguem-se Cabo Verde, com 68,8%, Moçambique, com 67,1%, São Tomé e Príncipe, com 49,9%, Timor-Leste, com 36,1%. Por fim, contam Angola, com 31,85%, e Guiné-Bissau, com 28,4%”.

É por isso, perfeitamente expectável, que as pessoas tentem fazer render o dispositivo, na maior parte das vezes com recurso a tarefas simples, que garantam um ganho imediato.

As sugestões e soluções mais populares

Ganhar dinheiro na internet pelo telemóvel (ou smartphone) tornou-se uma forma popular de gerar renda extra. Aqui estão algumas maneiras:

1- Aplicativos de microtarefas: o processo passa por responder a inquéritos, assistir a vídeos ou testar novos produtos. Exemplos populares de como ganhar dinheiro na internet pelo celular assistindo vídeos. Já o Google Opinion Reward gratifica os assinantes por responder a pesquisas rápidas. A propósito do app da Wagbuckd, Tina Cosgrove, da ABC News, escreve: “Pode fazê-lo no seu computador ou telefone. Em vez de navegar pelas redes sociais sem pensar, é melhor ganhar algum dinheiro. Faça bom uso destes polegares!”.

2- Marketing de afiliados: especialmente popular entre sites de cassino ou aplicações como a Amazon Afiliados, os programas permitem que ganhe dinheiro promovendo o site e convertendo utilizadores em clientes. Nos sites de casino, os programas garantem o pagamento de uma comissão mensal, em função do número de clientes angariados.

3- Oferta de serviços em plataformas móveis: as aplicações com Upwork ou Fiverr dá oportunidade aos freelancers de promover o seu currículo e de responder a propostas de emprego e/ou tarefas.

4- Venda de produtos online: são muitas as aplicações e sites móveis que permitem vender os seus produtos, das mais variadas categorias. Numa vertente mais profissional, o Shopify ou Etsy são excelentes escolhas. Para vendas ocasionais, o OLX ou a Vinted têm conquistado compradores e vendedores por todo o mundo.

5- Bolsa e Investimentos: esta área carece de um conhecimento mais especializado. Ainda assim, os sites móveis e apps dedicadas ao trading, exchange e criptomoedas são cada vez mais intuitivos e simples, garantindo acesso a um maior número de pessoas.

6- Criador de conteúdos ou Influencer: uma boa base de seguidores permite criar parcerias remuneradas e pagamento de conteúdos, em redes como o YouTube, o Twitch ou o Instagram.

Existem várias formas de como ganhar dinheiro na internet pelo celular. Deve explorar todas as possibilidades e encontrar uma área que seja do seu interesse, de forma a aliar o hobby ao lucro. Os dispositivos móveis são ótimas oportunidades de ganhar dinheiro, quer através de jogos online, de tarefas simples ou de carreiras consolidadas.

Nas palavras de Eric Schmidt, ex-CEO da Google, “os smartphones são a principal tecnologia que define o nosso século. Eles transformaram a maneira como trabalhamos, como nos comunicamos e como vivemos”.

Tirar partido das potencialidades dos telemóveis, para gerar um ganho extra, é perfeitamente viável e vemos, cada vez mais empresas e utilizadores, a usar os dispositivos móveis para potenciar os seus ganhos.

