Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

No Rio Grande do Sul, foram expedidos 9.167 alvarás, que juntos somaram R$ 164,3 milhões em pagamentos aos trabalhadores Foto: Reprodução No Rio Grande do Sul, foram expedidos 9.167 alvarás, que juntos somaram R$ 164,3 milhões em pagamentos aos trabalhadores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul movimentou mais de R$ 265 milhões durante a 13ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O evento foi realizado entre 18 e 23 de setembro para promover a importância da fase de execução. Essa é a etapa final do processo, que busca o efetivo pagamento dos direitos reconhecidos em juízo.

No Rio Grande do Sul, foram expedidos 9.167 alvarás, que juntos somaram R$ 164,3 milhões em pagamentos aos trabalhadores. As Varas do Trabalho e os Cejuscs (Centros de Conciliação) também realizaram, durante a semana, 522 audiências conciliatórias em processos em fase de execução.

As audiências resultaram em 259 acordos (49,6%), no valor total de R$ 49 milhões. A arrecadação para os cofres públicos em imposto de renda e contribuições previdenciárias alcançou R$ 21,2 milhões no período.

A semana também computou 1.667 inclusões de inadimplentes no BNDT (Banco Nacional de Devedores Trabalhistas) e 136 mandados de penhora expedidos. Além disso, as unidades judiciárias bloquearam R$ 4 milhões em contas bancárias de devedores. O Juízo Auxiliar de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) ainda expediu R$ 1,94 milhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

Também integrando a programação da semana, a SEEx (Seção Especializada em Execução) do TRT-4 aprovou sete novas OJs (orientações jurisprudenciais), consolidando entendimentos do Tribunal a respeito da matéria.

A Semana Nacional da Execução Trabalhista é organizada pelo CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho) e conta com a participação dos 24 TRTs do País. No Rio Grande do Sul, esta edição teve um dia a menos de atividades, por conta do feriado de 20 de setembro.

Veja principais os resultados do RS na 13ª Semana Nacional da Execução Trabalhista:

Iniciativas (18 a 23/9, com exceção do feriado em 20/9)

Processos pautados: 549

Audiências realizadas: 522

Conciliações realizadas: 259

Percentual de conciliações: 49,6%

Registros de devedores no BNDT: 1.667

Mandados de penhora expedidos: 136

Alvarás expedidos: 9.167

Leilões realizados: 11

Valores

Acordos: R$ 49.048.772,75

Alvarás expedidos: R$ 164.314.850,82

RPVs: R$ 1.948.995,57

Leilões: R$ 284.488,08

Créditos e ativos financeiros bloqueados: R$ 28.857.850,59

Arrecadação de INSS: R$ 14.313.914,00

Arrecadação de Imposto de Renda: R$ 6.943.050,41

Total movimentado: R$ 265.711.922,22

2023-09-26