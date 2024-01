Rio Grande do Sul Justiça do Trabalho suspende até sexta-feira os prazos processuais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A medida foi tomada pelo TRT4 em razão dos estragos e transtornos causados pelos temporais da semana passada Foto: TRT4/Divulgação A medida foi tomada pelo TRT4 em razão dos estragos e transtornos causados pelos temporais da semana passada. (Foto: TRT4/Divulgação) Foto: TRT4/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) suspendeu os prazos processuais em todo o Rio Grande do Sul até sexta-feira (26).

A medida, que entrou em vigor na segunda-feira (22), vale para os processos administrativos e judiciais em tramitação no primeiro e no segundo graus.

A Justiça do Trabalho informou que ainda não foram restabelecidas as condições mínimas para o exercício das atividades profissionais em todas as regiões afetadas pelos temporais da semana passada. Também leva em conta a necessidade de resguardar os interesses das partes e procuradores afetados pelos eventos climáticos.

A suspensão também se aplica aos prazos legais e regimentais conferidos aos magistrados para prolação de decisões e submissão de processos vistados para inclusão na pauta de julgamento de órgãos colegiados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/justica-do-trabalho-suspende-ate-sexta-feira-os-prazos-processuais-no-rio-grande-do-sul/

Justiça do Trabalho suspende até sexta-feira os prazos processuais no Rio Grande do Sul

2024-01-23