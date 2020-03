Notas Mundo Justiça dos EUA fecha site que vendia “vacina” fraudulenta

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou no domingo (22) que fechou um site que vendia uma suposta vacina contra o coronavírus, em sua primeira ação deste tipo para combater uma fraude relacionada com a pandemia. Um juiz federal do Texas ordenou o fechamento do site que afirmava vender vacinas contra a Covid-19, algo que ainda não existe.

