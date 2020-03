Notas Mundo Profissionais do sexo da Bolívia protestam contra toque de recolher

23 de março de 2020

Um toque de recolher noturno imposto pela presidente interina da Bolívia para tentar deter a propagação do coronavírus no país enfrenta a oposição das profissionais do sexo, que dizem que a medida põe em risco seu meio de vida já precário. Desde domingo, o país se encontra em uma quarentena total obrigatória de 14 dias, que implica o fechamento de comércios e empresas.

