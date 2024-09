Política Justiça Eleitoral alerta para golpes envolvendo convocação de mesários

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

A Justiça Eleitoral informa que a página e o e-mail são falsos, já que não houve envio de e-mails nesta linha. A Justiça Eleitoral informa que a página e o e-mail são falsos, já que não houve envio de e-mails nesta linha. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

A Justiça Eleitoral tem emitido alertas nos últimos dias sobre e-mails falsos com convocações de mesários e atualização de dados. As comunicações afirmam que o eleitor foi chamado para trabalhar nas eleições como mesário. Na sequência, solicitam que a pessoa acesse um site falso para atualização de dados cadastrais e mais informações sobre a suposta convocação. Depois, a mensagem afirma que a pessoa é mesário “confirmado” e que, em caso de desistência, ela precisa atualizar a informação na página irregular.

O e-mail falso vem com os seguintes assuntos:

“[AVISO ELEIÇÕES] – Convocação para trabalhar nas Eleições Municipais 2024 – CONV.654198111/24-2-KOTEGSR-2:50:28 AM”

“[TSE][URGENTE] – Você foi selecionado para ser MESÁRIO ELEIÇÕES 2024 – EL-198237”

A página falsa é “tse-jus-br2024.online”.

Já emitiram alertas sobre esse e-mail falso tribunais regionais eleitorais de Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe, entre outros Estados. A Justiça Eleitoral informa que a página e o e-mail são falsos, já que não houve envio de e-mails nesta linha e o site não pertence ao Tribunal Superior Eleitoral ou tribunais regionais eleitorais.

A nomeação de mesários que trabalham nas eleições é feita por edital publicado por juízes das zonas eleitorais – o prazo para esta publicação terminou no dia 7 de agosto. Depois deste nomeação, há a convocação, que pode ser feita por aplicativos de mensagens, carta, e-mail e presencialmente, em último caso. Mas, em todos estes casos, não há pedido de atualização de dados das pessoas convocadas. Isso porque as informações necessárias já foram prestadas pelo próprio eleitor e constam de seu cadastro eleitoral, fechado desde maio deste ano.

Quem precisa saber se foi convocado, a pessoa pode entrar em contato eleitoral com o cartório eleitoral em que está escrito ou procurar o nome no Diário de Justiça Eletrônico do TRE do Estado. A Justiça Eleitoral recomenda que as eleitoras e os eleitores não repassem nem preencham formulários com dados pessoais em links ou sites suspeitos compartilhados em redes sociais, e-mails ou aplicativos de mensagens. Em caso de dúvidas, é possível falar com a Ouvidoria do TSE pelos telefones 0800 648 0005 ou (61) 3030-8700. Também é possível fazer contato pelo formulário eletrônico da Ouvidoria.

