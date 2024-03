Política Justiça Eleitoral anula votos de vereadores de Belo Horizonte por fraude à cota de gênero

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Por unanimidade, os ministros entenderam que o PROS fraudou a cota de gênero. Foto: Marcelo Camargo/Ag. Brasil Por unanimidade, os ministros entenderam que o PROS fraudou a cota de gênero. (Foto: Marcelo Camargo/Ag. Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Ag. Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-feira (12) anular os votos recebidos pelo antigo partido PROS na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte nas eleições de 2020.

Por unanimidade, os ministros entenderam que a legenda fraudou a cota de gênero e usou candidaturas femininas fictícias para simular o cumprimento da cota de 30% das candidaturas de mulheres.

Com a decisão, a Justiça Eleitoral deverá recalcular os votos que foram destinados ao partido no pleito municipal de 2020 e redistribuir as cadeiras. No ano passado, o PROS se fundiu com o Solidariedade.

A decisão do TSE deverá afetar os vereadores Wesley Moreira e César Gordin, que foram eleitos pelo PROS. Contudo, a confirmação da cassação dos parlamentares será oficializada após anuncio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas.

O principal voto favorável à anulação dos votos foi proferido pelo relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, que votou pela cassação dos vereadores.

Segundo o ministro, as candidatas não se empenharam em suas campanhas e ainda promoveram candidaturas masculinas nas redes sociais.

“Nem no início da campanha ou logo depois de registradas as candidaturas há qualquer demonstração de atos de campanha. É como se as candidatas tivessem declarado terem intenção de participar [do pleito] e, uma vez registradas as candidaturas, tivessem desistido. Todas as candidatas ao mesmo tempo”, afirmou.

Os demais votos foram proferidos pelos ministros André Ramos Tavares, Raul Araújo, Maria Isabel Galotti, Cármen Lúcia, Nunes Marques e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/justica-eleitoral-anula-votos-de-vereadores-de-belo-horizonte-por-fraude-a-cota-de-genero/

Justiça Eleitoral anula votos de vereadores de Belo Horizonte por fraude à cota de gênero

2024-03-12