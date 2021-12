Política Justiça Eleitoral apresenta novo modelo de urna eletrônica para as eleições de 2022

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Equipamento é mais moderno e trará mais segurança e recursos de acessibilidade, informou o Tribunal Superior Eleitoral Foto: Divulgação Equipamento é mais moderno e trará mais segurança e recursos de acessibilidade, informou o Tribunal Superior Eleitoral. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça Eleitoral apresentou, nesta segunda-feira (13), o novo modelo de urna eletrônica, que será usado pelo primeira vez nas eleições de 2022. Ela será mais moderna, mais segura e trará novos recursos de acessibilidade, informou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O equipamento foi apresentado em Manaus, durante visita do presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, a uma fábrica de urnas na capital. O último modelo utilizado era de 2015. Dentre as principais mudanças da urna eletrônica modelo 2020 (UE 2020) estão:

Terminal do mesário com tela totalmente gráfica, sem teclado físico, e superfície sensível ao toque; processador do tipo System on a Chip (SOC), 18 vezes mais rápido que o modelo 2015; bateria do tipo Lítio Ferro-Fosfato: menos custos de conservação por não necessitarem de recarga; mídia de aplicação do tipo pen-drive, o que traz maior flexibilidade logística para os TREs na geração de mídias e expectativa de duração da bateria por toda a vida útil da urna.

Além disso, a nova urna eletrônica tratá possibilidade de inovações nas eleições, como a maior celeridade na identificação do eleitorado. Enquanto uma primeira pessoa vota, outra pode ser identificada pelo mesário. Isso poderá aumentar o número de eleitores por seção ou diminuir eventuais filas.

A UE 2020 também conta com um teclado aprimorado, com teclas com duplo fator de contato. Isso permite ao próprio teclado acusar erro, caso haja mau contato ou tecla com curto-circuito intermitente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política