Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

O valor total do pregão é de R$ 484 mil. Cada câmera custa R$ 2.083,33 Foto: PMPA/Divulgação O valor total do pregão é de R$ 484 mil. Cada câmera custa R$ 2.083,33.(Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre lançou um edital para aquisição de 160 câmeras de corpo individual (bodycams) para monitorar as ações dos agentes da Guarda Municipal. A nova tecnologia busca assegurar a integridade das ações policiais, conforme os protocolos estabelecidos. A abertura do pregão eletrônico de número 552/2021 está marcada para esta terça-feira (14), às 10h, no Portal de Compras Públicas.

O valor total do pregão é de R$ 484 mil. Cada câmera custa R$ 2.083,33. Também serão adquiridos oito dockstation (PC externo), no valor de R$ 18.846,00, para o acesso e descarga das imagens geradas. A proposta vencedora deve atender às exigências do edital e ofertar o menor preço, caso haja mais de um interessado.

Conforme edital lançado em dezembro, os equipamentos devem permitir gravações continuas, de no mínimo 10h, em alta resolução, sem troca ou recarga de bateria. Além disso, as câmeras de lapela ou corporal, como são conhecidas, também devem possuir recurso de gravação em infravermelho, visão noturna, coordenadas de GPS e geolocalização, entre outros.

As imagens captadas nas ações de abordagens são armazenadas em servidores seguros com acesso restrito e nem mesmo os agentes que utilizam o equipamento podem visualizar ou deletar os arquivos.

“A utilização deste equipamento irá ampliar, ainda mais, a transparência durante as abordagens realizadas pela Guarda Municipal. As câmeras vão auxiliar tanto nas ações dos guardas quanto dos cidadãos, registrando informações e todas as atividades da guarnição”, afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

A nova tecnologia que será implementada pelo órgão de segurança já é adotada pelas policias militares de Santa Catarina e São Paulo. As câmeras corporais também podem auxiliar o cidadão durante as ocorrências, ajudando a colher provas em flagrante e evitando falsas acusações.

