Porto Alegre Reinstalação de postes históricos começam no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Estruturas são de junho de 1929 e foram fabricadas por uma empresa americana Foto: Marcelo Noms/SMSURB PMPA Estruturas são de junho de 1929 e foram fabricadas por uma empresa americana. (Foto: Marcelo Noms/SMSURB PMPA ) Foto: Marcelo Noms/SMSURB PMPA

Os dois primeiros postes históricos, dos 43 que haviam sido removidos para restauração, já estão voltando para o Centro de Porto Alegre. As peças estão sendo reinstaladas na rua dos Andradas, em frente aos números 465 e 666.

Nesta terça-feira (14), às 10h30, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi, fará uma vistoria ao local onde estão sendo realizadas as instalações. A visita será acompanhada pelos secretários da Cultura, Gunter Axt, e do Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, além do diretor-executivo da IPSul, Guido Oliveira.

O restauro dos postes iniciou-se em 9 de julho deste ano. Um primeiro lote deverá ser entregue até fevereiro de 2022. A previsão é que as 43 unidades restauradas sejam reinstaladas nos locais de origem no primeiro semestre do ano que vem.

O desafio desse tipo de restauração é a adaptação da tecnologia LED sem perder a característica histórica dos postes. Por isso, o processo foi dividido em quatro etapas: coleta e catalogação das peças; limpeza química e mecânica; consolidação e reconstituição; e montagem, instalação e pintura.

O trabalho em atelier é coordenado pelo artista plástico e restaurador Ricardo Cardoso, contratado pela concessionária IPSul, empresa conveniada à Smsurb e responsável pela iluminação pública de Porto Alegre. A responsabilidade técnica é do arquiteto Lucas Volpatto e do engenheiro Henrique Matteus.

Postes da década de 1920

Os postes representam a história da iluminação pública do Município. A base da estrutura é de ferro fundido pesado, sustentada por colunas de aço com característica grega. O padrão clássico do material apresenta no topo folhas de acanto, volutas e campânulas que sustentam as tocheiras.

Cada equipamento conta com aproximadamente 30 peças e passam por um processo minucioso de restauro, pois muitas apresentavam corrosão e desgaste devido ao tempo. As estruturas são de junho de 1929 e foram fabricadas por uma empresa americana em Ohio, chamada Union Metal Manufacturing.

