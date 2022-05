Política Justiça Eleitoral aprova primeiro registro de federação partidária

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Em março, os partidos decidiram pela formação da federação, mas a decisão precisava ser validada oficialmente pelo TSE. Foto: Divulgação/TSE Em março, os partidos decidiram pela formação da federação, mas a decisão precisava ser validada oficialmente pelo TSE. (Foto: Divulgação/TSE) Foto: Divulgação/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (24) o registro da Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), integrada pelo PT, PCdoB e PV. É a primeira decisão do tribunal que aprova a formação de uma federação de legendas para a disputa das eleições de outubro.

Em março, os partidos decidiram pela formação da federação, mas a decisão precisava ser validada oficialmente pela Justiça Eleitoral.

A lei que criou as federações partidárias foi aprovada em agosto do ano passado no Congresso. Com a norma, os partidos que se unirem em uma federação devem permanecer juntos por, no mínimo, quatro anos, período dos mandatos. Contudo, cada legenda continuará com sua autonomia e seus números na urna eletrônica.

Em geral, a medida é utilizada por pequenos partidos que buscam fugir das cláusulas de barreira e usam o modelo de federação antes de eventual fusão ou incorporação definitiva.

