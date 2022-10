Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral cassa os mandatos do prefeito e do vice de Capão do Cipó

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral

O TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Capão do Cipó, Osvaldo Froner (PP) e Anselmo Fracaro Cardoso (PDT), respectivamente.

Por maioria, a Corte negou provimento aos recursos e manteve a cassação dos diplomas dos dois políticos por descumprimento da lei eleitoral. O julgamento, retomado na terça-feira (11), havia sido suspenso após um pedido de vista do desembargador eleitoral Caetano Lo Pumo.

Segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral, a campanha de Froner e Cardoso distribuiu vales-combustível para a população com o objetivo de angariar votos. Também foi apontado o crime de caixa dois.

Devido à cassação, serão realizadas novas eleições municipais majoritárias em Capão do Cipó, no Centro do Estado, em data a ser definida. Cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

