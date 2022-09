Política Justiça Eleitoral cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Sergio Moro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

A ordem era para recolher materiais irregulares de campanha, mas nada chegou a ser apreendido, conforme a defesa de Moro Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Justiça Eleitoral do Paraná cumpriu, na manhã deste sábado (03), mandado de busca e apreensão na casa do candidato ao Senado pelo estado Sergio Moro (União Brasil), ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-juiz federal. A ordem era para recolher materiais irregulares de campanha, mas nada chegou a ser apreendido, conforme a defesa de Moro.

O pedido do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) ocorreu em uma representação da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV. O endereço havia sido informado à Justiça Eleitoral como sendo o do comitê central de campanha.

Em nota, o advogado Gustavo Guedes, que representa Moro, afirmou que a busca ocorreu sob alegação de os nomes dos suplentes no material de campanha não estarem no tamanho padrão exigido.

“Todavia, isso não corresponde com a verdade. Os nomes estão de acordo com as regras exigidas, sendo assim, a equipe jurídica pedirá a reconsideração da decisão”, divulgou Guedes, em nota.

O advogado confirmou, ainda, que “a busca e apreensão foi feita na residência, uma vez que o endereço foi indicado no registro da candidatura” e que, no local, não houve apreensões.

