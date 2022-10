Política Justiça Eleitoral determina a suspensão da conta do senador Renan Calheiros no Instagram até o fim das eleições

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

"Não sou candidato para publicar direito de resposta em minha rede", disse Calheiros Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado "Não sou candidato para publicar direito de resposta em minha rede", disse Calheiros. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O TRE-AL (Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas) determinou, na quinta-feira (27), a aplicação de multa de R$ 700 mil e a suspensão da conta do senador Renan Calheiros (MDB-AL) no Instagram até segunda-feira (31).

Calheiros descumpriu uma ordem judicial que exigia a publicação de direito de resposta a Rodrigo Cunha (União Brasil), que concorre ao governo de Alagoas contra o atual mandatário Paulo Dantas (MDB), após críticas feitas ao candidato.

“Enfatizo que a publicação do direito de resposta pelo recorrente/representado (senador Renan Calheiros) deveria ser cumprida de imediato, posto que o recurso por ele interposto é recebido sem efeito suspensivo. Desse modo, em virtude da constante reiteração de conduta contrária ao regime republicano e de grave desrespeito a mandamento de natureza jurisdicional, tenho por, novamente, ordenar o bloqueio da conta privada do senador Renan Calheiros no Instagram”, afirma a decisão do TRE-AL.

Calheiros disse lamentar a decisão judicial. “Não sou candidato para publicar direito de resposta em minha rede. Além do mais, não fui ofensivo e não publiquei mentira. Tudo que falei está comprovado”, declarou o senador.

