Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Laboratório clandestino foi encontrado no bairro Hípica, na Zona Sul Foto: Polícia Civil/Divulgação Laboratório clandestino foi encontrado no bairro Hípica, na Zona Sul. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil localizou, no fim da tarde de quinta-feira (27), um laboratório para a produção de drogas com alto padrão de qualidade no bairro Hípica, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (28), as investigações iniciaram há dois meses, após uma prisão em flagrante por tráfico de drogas sintéticas na modalidade tele-entrega. Depois da detenção, foi possível identificar o homem responsável pela distribuição e produção dessas substâncias com alto padrão de pureza. Os policiais efetuaram o monitoramento do traficante e descobriram que havia uma série de entregadores subordinados a ele responsáveis pela distribuição de drogas.

No momento em que o criminoso se encontrou com um dos entregadores para fornecer drogas, ele foi abordado pelos policiais. No veículo do entregador, havia 50 porções de cocaína. No automóvel do responsável pelo laboratório, tinha diversas porções da droga, além de vários comprimidos de ecstasy. Os dois foram presos.

Logo após a abordagem, os policiais ingressaram no imóvel do responsável pelas drogas. No local, foram apreendidos R$ 5 mil, centenas de adesivos personalizados indicando marca própria, seis frascos de essência de THC, diversos produtos para a produção de drogas, uma pistola Glock 9 milímetros com dois carregadores e 25 munições, três celulares, 118 comprimidos de ecstasy, 1,3 quilo de cocaína, 25 pontos de LSD, nove porções de extrato de maconha, dez frascos de ketamina, 175 gramas de skunk, 44 porções de metanfetamina e 1,5 quilo de maconha.

“Chamou a atenção dos policiais o alto nível de organização e sofisticação do grupo criminoso na produção de drogas, com frascos de gás importados a mais de R$ 500 cada um para extração a vácuo de THC, painéis de led para aumento da capacidade de produção de drogas, a mais de R$ 2 mil cada unidade, e uma autoclave para retirada de micro-organismos dos entorpecentes com vapor sob pressão”, informou a Polícia Civil.

Dois veículos também foram apreendidos. A quadrilha possui ligação com organizações criminosas de Santa Catarina. As investigações prosseguem para a identificação de outros integrantes da quadrilha.

