A Promotoria retirou, nesta sexta-feira (28), as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento realizado em Barcelona, na Espanha, por supostas irregularidades na transferência do jogador brasileiro do Santos para o Barcelona, em 2013.

Inicialmente, a Promotoria havia pedido dois anos de prisão para o craque e uma multa de 10 milhões de euros. Os pais de Neymar, os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues Filho também foram processados, assim como três pessoas jurídicas: FC Barcelona, Santos FC e a empresa fundada pelos pais do jogador para administrar sua carreira.

Todos eram acusados pelo fundo de investimentos DIS, que possuía parte dos direitos econômicos de Neymar quando ele era uma jovem promessa, de suposta ocultação do valor real da transferência para o time catalão.

Segundo o advogado que representa a DIS, Paulo Nasser, “o custo real da transação [entre Santos e Barcelona] foi de 82 milhões de euros, e apenas 17 milhões apareceram como a transferência oficial”.

De acordo com Nasser, os direitos do brasileiro “não foram vendidos a quem apresentou maior oferta. Houve clubes que ofereceram até 60 milhões de euros”.

O Barcelona informou, na época da transferência, que o valor pago foi de 57,1 milhões de euros, dos quais 40 milhões foram para a família do jogador. A empresa recebeu 40% dos 17,1 milhões restantes que foram pagos ao Santos.

Durante o julgamento, Neymar disse que apenas assinava os documentos que o seu pai apresentava. “Meu pai sempre cuidou das negociações de contrato. Eu assino o que ele pede”, declarou ao ser questionado pela Promotoria.