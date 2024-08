Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral envia 6,5 mil urnas para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A distribuição dos equipamentos é um compromisso da Justiça Eleitoral, que, na ocasião das enchentes no Rio Grande do Sul, assegurou ter uma reserva técnica. Foto: Divulgação/TSE A distribuição dos equipamentos é um compromisso da Justiça Eleitoral, que, na ocasião das enchentes no Rio Grande do Sul, assegurou ter uma reserva técnica. (Foto: Divulgação/TSE) Foto: Divulgação/TSE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enviou 6.500 urnas eletrônicas para o Rio Grande de Sul, para utilização nas Eleições Municipais de 2024. A quantidade enviada é suficiente para que o Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-RS) prepare com tranquilidade as eleições enquanto as urnas armazenadas no galpão atingido pelas enchentes sejam avaliadas.

O primeiro lote, com 1.926 urnas, foi embarcado, no dia 8 de agosto, em duas carretas, que chegarão ao Estado gaúcho até esta sexta-feira (16). Na última sexta (9), outros dois caminhões foram abastecidos com mais 1.393 urnas, para entrega aproximada neste sábado (17). Os dois últimos lotes, com 3.181 urnas, serão coletados nos dias 22 e 23 de agosto e chegarão ao destino até os dias 29 e 30.

As urnas eletrônicas serão armazenadas em galpão instalado no município de Canoas, localizado a aproximadamente 14 quilômetros da Capital, já que o depósito mantido pelo TRE, em Porto Alegre, foi severamente atingido pelos alagamentos.

A distribuição dos equipamentos é um compromisso da Justiça Eleitoral, que, na ocasião das enchentes no Rio Grande do Sul, assegurou ter uma reserva técnica em número suficiente para repor as urnas eventualmente danificadas a tempo das eleições municipais, marcadas para 6 de outubro, em 1º turno, com eventual 2º turno em 27 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/justica-eleitoral-envia-65-mil-urnas-para-o-rio-grande-do-sul/

Justiça Eleitoral envia 6,5 mil urnas para o Rio Grande do Sul

2024-08-16