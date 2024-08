Grêmio Lorena é homenageada pelo Grêmio depois da conquista olímpica

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A goleira recebeu das mãos do presidente Alberto Guerra um quadro com a camisa do Tricolor, homenageando a atleta e simbolizando a conquista da medalha de prata. Foto: Lucas Uebel/Grêmio A goleira recebeu das mãos do presidente Alberto Guerra um quadro com a camisa do Tricolor, homenageando a atleta e simbolizando a conquista da medalha de prata. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Destaque da Seleção Brasileira Feminina de Futebol que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, a goleira Lorena foi homenageada pelo Grêmio, na quinta-feira (15), em Porto Alegre.

Ao lado de sua família, Lorena agradeceu a homenagem e destacou a importância da conquista para o futebol feminino brasileiro: “Estou muito feliz em estar de volta ao Brasil e saber que muitas pessoas pararam para assistir aos nossos jogos, se inspiraram com a gente. É um orgulho estar contribuindo com a modalidade e poder aproximar o povo do futebol feminino”.

“Sou uma atleta que vem de uma nova geração e sempre quis ser uma inspiração para outras meninas. Fico feliz em ser uma referência ainda mais representando um clube gigantesco como o Grêmio. O sentimento é de superação e gratidão e o Grêmio faz parte disso”, declarou a goleira que recebeu das mãos do presidente Alberto Guerra um quadro com a camisa do Tricolor, homenageando a atleta e simbolizando a conquista da medalha de prata, e um ramo de girassóis, que se tornaram flores características dos Jogos Olímpicos, remetendo à resiliência e superação.

A diretora da do Departamento de Futebol Feminino do Grêmio e ex-atleta do clube, Marianita Nascimento, fez questão de enaltecer todo o esforço da jogadora para chegar ao pódio olímpico: “É uma honra muito grande fazer parte deste momento. Nós sabemos que uma homenagem como esta é muito importante pra nós que lutamos lá atrás para proporcionar o que tá acontecendo hoje. Isso é o Grêmio”, comemorou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/lorena-e-homenageada-pelo-gremio-depois-da-conquista-olimpica/

Lorena é homenageada pelo Grêmio depois da conquista olímpica

2024-08-16