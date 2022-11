Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral gaúcha é, novamente, a primeira encerrar a apuração dos votos

3 de novembro de 2022

Levantamento considera os 10 Tribunais Regionais Eleitorais com maior eleitorado do país

O segundo turno das eleições consagrou o TRE-RS como o Tribunal Regional Eleitoral que finalizou a totalização dos votos com maior agilidade, entre os 10 Regionais com maior número de eleitores. O Rio Grande do Sul tem 8.593.469 eleitores aptos a votar, distribuídos entre os 497 municípios. O resultado final da eleição foi às 20h36min de domingo.

Eleição estadual

Eduardo Leite (PSDB) foi eleito governador do Rio Grande do Sul, no segundo turno das eleições de 2022, realizado no último domingo (30) com 3.687.126 votos (57,12% do total de votos válidos), derrotando Onyx Lorenzoni (PL), que somou 2.767.786 (42,88%).

