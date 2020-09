Política Justiça Eleitoral gaúcha recebe equipamentos de proteção individual para serem usados nas eleições

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Em outubro, o material começará a ser distribuído para as 165 zonas eleitorais do RS Foto: José Benites/Divulgação Em outubro, o material começará a ser distribuído para as 165 zonas eleitorais do RS. (Foto: José Benites/Divulgação)

O TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) começou a receber os primeiros lotes de EPIs (equipamentos de proteção individual) que serão utilizados nas eleições municipais deste ano.

Nesta primeira etapa, três carretas trouxeram 105.840 frascos de 500 ml de álcool em gel. A entrega do material decorre da logística desenvolvida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a fim de evitar a propagação do novo coronavírus durante o pleito e, com isso, proteger a saúde dos mesários e dos eleitores.

Os EPIs foram obtidos por meio de doações de empresas. Em outubro, o material começará a ser distribuído para as 165 zonas eleitorais do RS.

