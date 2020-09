Dicas de O Sul Outubro Rosa: Imama-RS apresenta a campanha “Eu Caminho Pela Vida”

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Toda a renda arrecadada com a venda de camisetas e demais itens disponíveis é revertida ao instituto

Que tal estarmos todos juntos, caminhando pela vida, em uma mesma direção e por uma causa em comum? Essa é a proposta do “Eu Caminho Pela Vida”, campanha que integra o Outubro Rosa, do Imama-RS (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul).

O intuito é incentivar a população a auxiliar na sustentabilidade de serviços e ações desenvolvidas às mulheres e famílias do RS no combate ao câncer de mama. Quem quiser participar pode inscrever-se no site www.imama.org.br e adquirir a camiseta por R$ 25 ou através do Whatsapp (51) 99565-1174. Toda a renda arrecadada com as vendas das camisetas e demais itens disponíveis é revertida ao instituto.

Os participantes do Outubro Rosa são convidados a compartilhar a campanha nas suas redes sociais com a hashtag #eucaminhopelavida, fazendo selfies com a nova camiseta.

Durante todo o mês, as pessoas que usarem a camiseta da campanha da edição de 2020 também poderão ver seus posts publicados em telas de led, localizadas em diferentes pontos de Porto Alegre. Vale lembrar que é necessário fazer um cadastro através de um link que está presente nas camisetas, autorizando o uso da imagem.

17ª Caminhada das Vitoriosas/Carreata Rosa

A 17ª Caminhada das Vitoriosas, que em anos anteriores chegou a reunir mais de 25 mil pessoas em Porto Alegre, será realizada em formato de Carreata Rosa, em função da pandemia de coronavírus.

A atividade acontecerá no dia , das 16h às 18h, com saída do Parque Moinhos de Vento e chegada na Usina do Gasômetro.

Placas

Outra curiosidade da ação de 2020 do Outubro Rosa são as placas que informam nomes de ruas e números. Elas ganharão uma nova versão rosa e estarão espalhadas em diferentes pontos e bairros de Porto Alegre. Painéis móveis também devem circular, ao longo do mês, buscando atrair a atenção para a campanha.

