Mundo Justiça espanhola suspende novo confinamento de zona da Catalunha

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Esta é a primeira vez desde 21 de junho, quando terminou o confinamento geral na Espanha, que o confinamento domiciliar volta a ser decretado para uma área do país Foto: Reprodução Esta é a primeira vez desde 21 de junho, quando terminou o confinamento geral na Espanha, que o confinamento domiciliar volta a ser decretado para uma área do país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A justiça da Espanha suspendeu nesta segunda-feira (13) o novo confinamento dos habitantes de uma zona da Catalunha ao redor da cidade de Lérida, ordenado no domingo pelas autoridades regionais após uma forte alta dos casos de Covid-19.

“O Tribunal da Guarda de Lérida concorda em não ratificar as medidas da Resolução de 12 de julho de 2020 adotadas pelo governo regional, por considerá-las contrárias ao direito”, afirma a conta no Twitter do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

A decisão pode ser objeto de apelação. “Estamos analisando do ponto de vista jurídico para ver como resolvemos”, declarou à imprensa a secretária de Saúde da região, Alba Verges.

“São medidas necessárias que não são adotadas por capricho de ninguém ou por prazer. Não faríamos se não fosse absolutamente necessário”, completou, antes de pedir aos moradores da zona em que vivem quase 200.000 pessoas que permaneçam em suas casas, apesar da decisão da justiça.

Esta é a primeira vez desde 21 de junho, quando terminou o confinamento geral na Espanha, que o confinamento domiciliar volta a ser decretado para uma área do país. A zona afetada abrange Lérida e sete localidades ao redor, a 150 km de Barcelona. A Espanha é um dos países mais afetados do mundo pela pandemia, com 28.400 mortos.

No domingo (12) as regiões da Galícia e do País Basco, norte do país, organizaram eleições com medidas reforçadas de higiene e centenas de eleitores excluídos por estarem infectados com o novo coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo